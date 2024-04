„Ohne Arbeitgeber gäb‘s keinen arbeitsfreien Tag“

Auch gegen die derzeitig schlechte Stimmung will die Wirtschaftskammer mit dem eigenen Tag ankämpfen. „Nüchtern betrachtet leben wir in der besten aller bisherigen Welten. Noch nie sind so wenige Kinder an Hunger gestorben, noch nie gab es so wenige Arme oder Opfer von Naturkatastrophen“, lobt Mandl die Errungenschaften. „Was dieses Wunder in nur rund hundert Jahren vollbracht hat, nennt man Marktwirtschaft.“ Dabei spricht die Wirtschaftskammer aber nicht bloß große Unternehmen an, sondern auch die vielen Kärntner Ein-Personen-Unternehmen, „denn sie haben ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen“.