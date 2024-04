Frau gebissen und Polizisten mit Umbringen bedroht

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr. Aus noch unbekanntem Grund biss der 28-Jährige einer gleichaltrigen Ungarin in einem Lokal in Ischgl in den Oberarm. Die Frau erlitt durch die Attacke Verletzungen unbestimmten Grades. Die Exekutive rückte an und nahm den 28-Jährigen fest.