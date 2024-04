Migranten besonders häufig arbeitslos: Was tun?

Neues Jugendcollege nach Vorbild von Wien

Das neue Schulungsprogramm Jugendcollege des AMS Tirol setzt bei diesen jungen Menschen an. Vorbild ist ein Projekt in Wien. Start war Anfang März. 48 Plätze stehen bereit. AMS-Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger rechnet Anfang Mai mit einer Vollauslastung. Junge Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Syrien und anderen Staaten nehmen an der 12-monatigen Basisausbildung teil. Platzer-Werlberger betont, dass das College auch jungen Menschen aus Österreich und EU-Staaten zugänglich ist. All jenen, die besonders schwer am Arbeitsmarkt Fuß fassen.