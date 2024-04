„Schwarzer“ Sonnenstrom lässt Leitungsnetz glühen

2000 bis 4000 Fälle

Dort hat man für solche Fälle einen eigenen Namen – Guerilla-Anlagen. „Zumeist handelt es sich um Balkonmodule, aber es sind auch größere Anlagen darunter“, berichtet Reinagel. Die Zahl schätzt der Experte auf 2000 bis 4000 in NÖ. Das Problem, das Netz NÖ damit hat: „Jede Photovoltaik-Anlage führt zu Spannungsanhebungen im Stromnetz. Und da unangemeldete Einspeisungen nicht in die Netzberechnung einfließen können, kommt das Leitungsnetz früher an seine technischen Grenzen“, erklärt Reinagel. Da das dann mitunter unerwartet passiert, können weitreichende Folgen auftreten – etwa totale Stromausfälle, von denen unter Umständen Tausende Haushalte betroffen sind.