Horror-Unfall: „Wir konnten ihr nicht mehr helfen“

„Wir waren komplett hilflos“

Der Wirt und einige Gäste wollten der 53-Jährigen zu Hilfe eilen, „aber wir kamen gar nicht in die Nähe, es war so extrem heiß, wir waren leider komplett hilflos“, so der Zeuge. Als ersten Feuerwehren eintrafen, war es schon zu spät. Man konnte der Frau nicht mehr helfen, sie musste im Feuerinferno qualvoll verbrennen.