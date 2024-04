„Von kleinem Ort zu einer lebenswerten Stadt“

„Sûates“ hieß in grauer Vorzeit die heutige Silberstadt. Im Jahr 930/31 tauchte der Name erstmals in einer Urkunde auf. Bis Schwaz zur Stadt erhoben wurde, dauerte es aber noch lange. Am 28. April 1899 war es so weit. Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums traf sich die „Krone“ mit Ursula Kirchner, Historikerin und Leiterin des Stadtarchivs. „Schwaz hatte schon immer eine sehr große Bedeutung, zumindest seit dem Mittelalter, weil es die größte Siedlung in Tirol war, also größer als Innsbruck. Es war doppelt bis dreimal so groß. Sehr maßgebend war auch der wirtschaftliche Faktor mit dem Silberbergbau.“