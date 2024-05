Daum über Krebs: „Nicht mehr die Todesnachricht“

Der an Krebs erkrankte Christoph Daum macht nach eigener Aussage gesundheitliche Fortschritte. „Mir geht es – wie es so schön heißt – den Umständen entsprechend gut. Es ist ein Fahren auf Sicht. Die Krebsdiagnose hat den Schrecken ein bisschen verloren. Es ist nicht mehr so die Todesnachricht“, sagte der ehemalige Trainer der deutschen Fußball-Bundesligisten Köln, Stuttgart, Leverkusen und Frankfurt sowie der Wiener Austria am Sonntag bei Welt-TV.