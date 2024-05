„SloEnduro Days“: „Die Trails sind richtig gut!“

Zwischen den Fahrten konnten sich die Biker am Samstag beim Felsenkeller bei Livemusik stärken – inklusive Fahnenschwinger, Bergkapelle Hüttenberg und Zweirad-Segnung. „Die Trails und das Event sind eine wichtige Initiative für den Endurosport in Kärnten“, so Radwege-Koordinator Paco Wrolich.