LASK verliert Pickerl, gewinnt jedoch „Kickerl“!

Turbulente Woche!

Was zur LASK-Chaoswoche passt. In der die Eskalationsspirale Klub – Fans nach oben schnellte: Erst hatte es in Graz und Linz gegen Top-Sponsor BWT gerichtete „Waschmaschinen-Proteste“ gegeben. Auf die reagierte der Klub mit sechs Hausverboten, die teils willkürlich erfolgt sein sollen. So ist etwa auch ein Studenten betreffen, der Sonntag 1600 km weit weg vom Fan-Aktionismus war.