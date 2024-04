Historiker verleiht alter Uniform neuen Glanz

An altem Kommandanten-Outfit orientiert

Zuletzt hat Blaschek – freilich unterstützt von seinem Onkel – die alte Jacke eines Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreters aus den 1930er-Jahren in mühevoller Kleinarbeit restauriert. „Sie wurde auf den Stand des Jahres 1955 gebracht und ist an den die historische Uniform des Boxhofner Feuerwehr-Kommandanten Johann Aichinger angelehnt“, erklärt Blaschek.