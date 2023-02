Feuerwehr-Historiker arbeitet alte Großbrände auf

Jahrelange Forschung

Mehrere Jahre forscht er nun nebenbei schon an dem Flammeninferno, das am 24. Juli 1913 sogar bis Linz sichtbar war. „Das Wasser wurde mit Pferdekutschen auf den Sonntagberg gebracht. Nur mit Mühe konnte man ein Übergreifen vom Hotel Trinkl, wo der Brand ausgebrochen war, auf die Basilika verhindern“, erzählt Greßl. Der Feuerwehrhistoriker recherchierte dazu auch in Pfarrchroniken und in den handgeschriebenen Einsatzberichten von damals sowie in alten Zeitungsberichten. „Von der Windrichtung bis zum Standort der Einsatzleitung ist alles dokumentiert“, berichtet Greßl.