Pkw ging auf Schweizer Autobahn in Flammen auf

Nichts Böses ahnend war ein 31-Jähriger am Donnerstag in der benachbarten Schweiz auf der A13 in Richtung St. Margrethen unterwegs. Auf der Höhe von Sargans beschleunigte der Wagen plötzlich nicht mehr, Rauch drang aus dem Motorraum. Wenig später hatte der Pkw nicht einmal mehr Schrottwert.