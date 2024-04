Wienerin macht Horror-Fund in Tiefkühlgemüse

Die 23-Jährige wollte am Dienstag für sich und ihren Vater kochen. Als Beilage sollte es „Röstgemüse 4 Jahreszeiten“ geben. „Erst habe ich den Kopf gar nicht bemerkt, weil er unter dem Gemüse versteckt war“, so die Wienerin. Erst als das Gemüse schon eine Zeit lang in der Pfanne war, machte sie beim Umrühren die grausige Entdeckung. „Es war ein großer Schock. Ich hatte sogar Tränen in den Augen“, so die Leserreporterin.