Raggaschlucht von Käfern und Sturmschäden geplagt

Mit Sicherheitsgurten ausgestattet hängen die Mitarbeiter von Felbermayr im steilen, felsdurchsetzten Gelände der Raggaschlucht. Sie bauen die Stege wieder auf, die diesen Winter von Schlamm- und Steinlawinen sowie umgefallenen Käferbäumen zerstört und in die Tiefe gerissen wurden. „Nicht zum ersten Mal“, seufzt Bauhofleiter Martin Gugganig und erinnert an die Unwetter der letzten Jahre. „Keine Saison ist seit 2019 vergangen, in der wir die Schlucht wegen des Unwetters nicht erneuern mussten.“