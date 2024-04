Amok-Drohungen geschehen aus jugendlichem Frust

Aggressive Kinder

Doch warum drohen halbe Kinder mit Amokläufen? Immerhin ist es heuer in Oberösterreich bereits zum dritten Mal der Fall gewesen, auch in Steyr und Garsten gab es ähnliche Polizeieinsätze. Psychologe Barnabas Strutz über die Motivation der Täter: „Einerseits hat jeder Jugendliche heute ein Handy und damit den Vollzugriff auf alle sozialen Medien, andererseits haben viele in dieser Altersgruppe hohen Frust – und durch den Griff zum Smartphone lässt sich dieser leicht abbauen. Die Polizei muss aber jede Drohung ernst nehmen. Wenn Kinder so aggressiv werden, dann bitte unbedingt ernst nehmen, eine Therapie veranlassen!“