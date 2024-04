Mit Top-Events aus dem Alltag entfliehen

Am Wochenende stehen bereits einige musikalische und kulturelle Highlights in den Startlöchern. In Bad Hall kann man an der frischen Luft den neu eröffneten Rundgang im Kurpark besichtigen, sollte das Wetter nicht mitspielen, ist die Fotoausstellung zum Thema Wasser im Power Tower ein Tipp. Musikgenießer kommen in der Spinnerei Traun, im KiK in Ried/I. oder im Schloss Weinberg auf ihre Kosten, da ist für alle etwas dabei!