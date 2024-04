Er schrieb Sportgeschichte: Sumo-Ikone Akebono tot

Wrestling-Laufbahn

Danach wendete er sich dem Wrestling zu. „Seine Kämpfe und seine Persönlichkeit haben viele Fans in ihren Bann gezogen“, verkündete der Wrestling-Verband All Japan Pro-Wrestling in einem ersten Statement zum Tode des populären Athleten. Seinen letzten Wrestling-Kampf bestritt er am 11. April 2017, danach musste er seine Laufbahn wegen gesundheitlicher Probleme beenden.