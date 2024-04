Marsalek, Ott und mehr: Wozu Kickl befragt wird

Ein alter, im Zuge der BVT- und der zu Ibiza angestellten Hintermann-Ermittlungen erstellter Aktenvermerk offenbart neue Einblicke in die blauen Drähte des Russen-Spions Jan Marsalek. Der Vermerk legt nahe, dass durch die Drähte des ehemaligen Wirecard-Vorstands die rechtswidrige Hausdurchsuchung im BVT indirekt „angeregt“ und auch die Landtagswahl in Niederösterreich indirekt beeinflusst worden sein könnte. Umstände, die FPÖ-Chef Herbert Kickl am Donnerstag im U-Ausschuss erklären soll.