Schulnoten: Alle wünschen sich mehr Bewertungwege

Grundsätzlich erfolgt in Österreichs Schulen die Beurteilung von Schülern durch Noten. In Volks- und Sonderschulen besteht aber die Möglichkeit einer alternativen Leistungsbeurteilung, wenn es das Klassenforum so beschließt. „In dem Fall können Erziehungsberechtigte zusätzlich die Ausstellung eines Ziffernzeugnisses verlangen“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Spätestens ab Ende der zweiten Schulstufe erhalten allerdings alle Kinder ein Ziffernzeugnis.