Hexenjagd | Hexenritt

Hexenjagd. Ganz besonders die Politik ist Zielscheibe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die beinahe schon jedes Kind im Land mit ihrem sperrigen Kürzel WKStA kennt. Und, wenig verwunderlich ist die WKStA selbst auch ganz besonders Zielscheibe der Politik, die eine Hexenjagd der Staatsanwälte unterstellt. An der Spitze des politischen Bataillons gegen diese Staatsanwaltschaft stand und steht der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Als der damals noch an der Regierungsspitze stehende Politiker im September 2021 von einem Richter des Wiener Landesgerichts einvernommen wurde, trat er äußerst selbstbewusst auf, erklärte, er sei doch „kein Vollidiot“. Und als sich schließlich Gregor Adamovic, Oberstaatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einschaltete, beendete der Kanzler die Vernehmung einseitig mit einer mittlerweile fast legendären Aussage: „Ich würde jetzt gern wirklich einen Punkt machen. Das funktioniert nicht so gut zwischen uns.“ Um zu betonen, dass er bereits zuvor gesagt habe, keine Fragen der WKStA beantworten zu wollen. Wie die Geschichte weiterging, das wissen wir: Adamovic klagte Kurz an, der wurde heuer in erster Instanz (nicht rechtskräftig) verurteilt. Wie geht es weiter? Die Causa ist noch lange nicht zu Ende. Die Laufbahn von Oberstaatsanwalt Adamovic an der WKStA aber offenbar schon bald: Laut „Krone“-Informationen will Adamovic diese verlassen, hat sich, wie geflüstert wird, für eine Richterstelle in St. Pölten beworben. Wandert er dorthin ab, zerfällt das Spitzenteam der WKStA noch weiter. Manche meinen, es ginge ein Aufatmen durch die Politik, man hoffe, dass die (vermeintliche?) Hexenjagd ein Ende finden könnte. Zu früh sollte man sich freilich nie freuen.