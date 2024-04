Spionageskandal: Wie Karner Kickl hilft

Das war ein TV-Auftritt: Innenminister Gerhard Karner redete und redete, ruderte und ruderte. Vor dem stets unterhaltsamen Revolutionsgericht Armin Wolfs aka „ZiB 2“ wollte Karner weder Substanzielles zu laufenden Ermittlungen in der Spionageaffäre Egisto Ott noch zum Ressortversagen im Fall um den mutmaßlichen Spion und Ex-Agenten sagen. Karner hatte sich Regierungskollegin Alma Zadić zum Vorbild genommen: So wie die Justizministerin immer betont, als Hauptaufgabe mittels Büroanwesenheit nur sicherzustellen, dass die Staatsanwälte arbeiten, will sich auch Karner nicht einmischen und mit Details befassen. Geht doch nur um die nationale Sicherheit.