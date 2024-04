„Eigenheim-Wunsch ist aktuell unerreichbar!“

„Der Wunsch, ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu besitzen, ist derzeit so unerreichbar wie niemals zuvor“, meint Gruber, der gleichzeitig die Maßnahmen der Bundesregierung lobt. Laut Gruber müsse sich auch der Mittelstand weiterhin Eigentum leisten können, denn das „bindet nicht nur an die Heimat, sondern kurbelt die Bauwirtschaft an und sichert Arbeitsplätze in Kärnten!“ Damit die Förderungen des Bundes aber auch bei den Kärntnern ankommen, müsse die Wohnbauförderung in Kärnten reformiert oder eine Sonderregelung geschaffen werden. „In der Realität kann kaum jemand diese Förderungen in Anspruch nehmen“, so Gruber, der höhere Einkommensgrenzen und eine Deckelung der Quadratmeterpreise fordert. Anderenfalls würde das Wohnpaket seine Wirkung verfehlen. Dazu würden bereits Verhandlungen mit der SPÖ stattfinden.