„Bis zur Sommer-Vorbereitung sollte ich fit sein“

Zwangspausen kennt Peter Haring zur Genüge. Alleine im Jahr 2024 hat er seit 2. Jänner kein Spiel mehr für seinen Klub Heart of Midlothian bestreiten können. Dauerhafte Kniebeschwerden machten Einsätze undenkbar. Konservative Methoden schlugen nicht an, eine OP sollte Abhilfe schaffen. Die hat der Schottland-Legionär jetzt hinter sich, befindet sich auf dem Weg der Genesung – inklusive Reha – in Edinburgh.