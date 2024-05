Das ganze Land fiebert schon der EURO entgegen

„Gemma Fußball schau’n“

So lautet das Motto, nachdem am 14. Juni die EURO angepfiffen wird. Fans können die Europameisterschaft live beim Public Viewing im Strandbad Neusiedl am See, im Kurpark Bad Sauerbrunn und auf der Burg Güssing mitverfolgen. „Die Spiele unserer Nationalelf am 17., 21. und 25. Juni sowie das Viertel- und Halbfinale und das Finale am 14. Juli werden übertragen“, kündigt Doskozil an.