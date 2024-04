Frauen bis zur Polizei verfolgt: „Blöde Situation“

Was ein 29-Jähriger als „blöde Situation“ beschreibt, verbüßt er nun mit seiner bereits zwölften Vorstrafe. Im November verfolgte er zwei Frauen so penetrant, dass die sich in eine Polizeistation flüchteten. Dort leistet der Angeklagte ordentlich Widerstand. Vor Gericht in Wien meint er weinerlich: „Jeder Mensch, möchte was erleben.“