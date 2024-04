250 km/h! Autodiebe rasten Polizeihelikopter davon

Die Täter festgenommen

Die Kriminellen selbst stoppten die Horrorfahrt gegen 1 Uhr in der Steiermark. Bei Fürstenfeld verriss der Fahrer das Steuer, das Auto landete im Straßengraben. Die beiden Insassen ergriffen zu Fuß die Flucht. Einen Verdächtigen konnten Cobra-Beamte kurz darauf am Ufer der Feistritz festnehmen. Nicht einmal 45 Minuten später spürten Polizisten einer Streife aus Königsdorf im Burgenland mit ihrem Diensthund den Komplizen in einer Kleingartensiedlung auf. Seither laufen die Ermittlungen der SOKO Kfz auf Hochtouren.