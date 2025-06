23-Jähriger bei Sprung von Klippe in See verletzt

Spektakulärer Unfall am Freitagabend in Tirol! Ein Einheimischer (23) wollte von einer Klippe in einen See springen, rutschte aus und krachte vor den Augen von Freunden mehrmals mit Kopf und Körper gegen die Felswand. Mit erheblichen Verletzungen wurde der junge Mann ins Spital geflogen.