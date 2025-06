Millionengehalt, 50 Grad und ein Duell mit Haaland

Was für ein Blitzstart für den Kärntner Adis Jasic bei seinem neuen Klub Al-Ain! Denn der 22-Jährige war nach der Unterzeichnung des Dreijahres-Vertrages nur für einige Tage in den Vereinigen Arabischen Emiraten – ehe es weiter zur Klub-WM in die USA ging. „Aber der erste Eindruck war gut. Al-Ain ist eine sehr schöne und ruhige Stadt. Es gibt zwar nicht so viel grüne Flächen wie in Österreich – aber man hat alles, was man braucht. Vor allem Sonne“, grinst Adis, bei dessen Präsentation in den Emiraten 16 Leute nur für ihn zuständig waren.