Weltmeister soll Italiens Nationalteam übernehmen

Italien zittert um WM-Teilnahme

Der vierfache Weltmeister Italien fürchtet derzeit, nach zwei verpassten WM-Turnieren in Folge auch nächstes Jahr in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei zu sein. Beim letzten Spiel mit Spalletti reichte es am vergangenen Montag in der Qualifikation gegen Moldau nur zu einem dürftigen 2:0 (1:0), drei Tage davor war man in Norwegen mit 0:3 untergegangen. Der Gruppensieg ist aktuell in weiter Ferne.