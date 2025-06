Arzt soll Müttern Fremdsperma eingesetzt haben

Nichts von Verwendung des Spermas gewusst

Der leibliche Vater war in den 1990er-Jahren ebenfalls Patient bei dem Mediziner, allerdings nur, um seinen Hormonstatus abklären zu lassen. Dass die Spermienprobe des Salzburgers mutmaßlich verwendet wurde, um sie einer fremden Frau zu injizieren, habe dieser nicht gewusst. „Tatsächlich aber wurde das Sperma gezielt eingefroren und wenig später bei unserer Mandantin ohne Aufklärung darüber und ohne die Zustimmung von allen Beteiligten einzuholen, für eine Fremdinsemination verwendet“, so Anwalt Hermann Holzmann. Anwältin Lisa Holzmann ergänzt: „Der Mann wurde auch nicht auf Erb- oder Geschlechtskrankheiten untersucht, was unbedingt zum Schutz der Mutter und des Kindes geschehen hätte müssen.“