Gleitschirmflieger in Liechtenstein geborgen

Verletzungen am Oberarm und der Wirbelsäule

Den gewünschten Zielort in Gargellen sollte der Hobbysportler aber nicht erreichen. Im Bereich des Gipfels der Madrisa geriet er in Turbulenzen und stürzte unterhalb des Gipfels ab. Mit Verletzungen am Oberarm und an der Wirbelsäule lag er im felsigen Gelände und setzte einen Notruf ab.