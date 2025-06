Waisen mussten gehen, ihre Betreuer kommen zurück

Besonders brisant: Ausgerechnet der Direktor des Waisenhauses, der ebenfalls wieder nach Österreich kommen will, soll sich für die Rückführung starkgemacht haben. Das wirft eine drängende Frage auf: Wenn elternlose Kinder zurück in den Krieg geschickt werden, was bedeutet das für die rund 80.000 anderen Geflüchteten, die derzeit in Österreich leben?