Burg Schlaining als Bollwerk für Musik von heute

Mehr als 50.000 Fans lassen sich dieser Tag von harten Klängen beim Nova Rock in Nickelsdorf begeistern. Dazwischen ist Zeit für einen spannenden Szenenwechsel ins Südburgenland: Dort, wo das „picture on“-Festival in Bildein, „Blues & More“ in Stadtschlaining und andere coole Initiativen für frischen Wind in der Musikszene sorgen, kommt nun noch ein Top-Event dazu.