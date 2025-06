„Wir könnten bis zu 15.000 Abos verkaufen!“

Viel mehr geht nimmer! Zehn Tage vor dem Start der Sommer-Vorbereitung ist Sturm in einer Kategorie bereits am Zenit angelangt. Mehr Abonnenten kriegt man nicht mehr in die Merkur Arena, Sturm musste bei 10.000 und ein paar „Zerquetschten“ den Verkauf stoppen. „Mehr“ würde zwar theoretisch schon noch gehen – „auch bis zu 15.000, das traue ich uns aktuell, vor allem nach der Bestätigung des Meistertitels, schon zu“, sagt Wirtschaftsboss Thomas Tebbich. Allerdings gibt die Stadion-Kapazität in Graz das gar nicht her. „Ich muss ja auch die Derbys im Kopf behalten“