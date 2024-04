13-Jähriger bei Brand auf Bauernhof verletzt

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr geriet auf einem älteren landwirtschaftlichen Anwesen in Neukirchen an der Vöckla eine Werkstätte aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf den leerstehenden Wirtschaftstrakt zu verhindern und schlussendlich das Feuer zu löschen.