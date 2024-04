Arzt vor Gericht: Waren es wirre Fantasien?

„Es geht um alle Frauen“

D. jedenfalls trug vor, was passiert sein soll. Ihre Prämisse: „Hier geht es nicht um mich! Es geht um alle Frauen. Ich will nicht, dass so etwas je wieder geschieht.“ Konkret reden wir jetzt über das Streicheln und Saugen der Brust im Dämmerzustand und laut Staatsanwalt über digitale Penetration. „Er hat mir irgendwas in die Scheide eingeführt. Ob das ein Finger war oder ein Frankfurter Würschtl, kann ich nicht sagen. Es war schrecklich. Mehrmals wurde die Frau von Weinkrämpfen gebeutelt, der Doktor musste dann den Saal verlassen, damit die zitternde Frau ihre Worte wieder finden konnte.