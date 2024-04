Junge Trafik-Räuber reisten per Zug an

Am helllichten Tag überfielen am Montag zwei Tschechen (beide 21 Jahre alt) eine Trafik im Grazer Bezirk Lend. Der Angestellten hielten sie ein Messer vors Gesicht und forderten Bargeld. Wenige Stunden nach der Tat wurden sie in einem Hotelzimmer am Bahnhof festgenommen.