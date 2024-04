Angler flüchtete vor Wolf auf ein Fitnessgerät

Schon wieder eine Wolfssichtung in Oberösterreich, diesmal direkt bei einem Badesee: Ein Angler soll in Feldkirchen an der Donau in der Nacht von einem Isegrim überrascht worden und auf ein Fitnessgerät im naheliegenden Motorikpark geflüchtet sein. Es war das erste Mal, dass ein Wolf so nahe an die beliebten Badeseen kam. Ein Verhaltensbiologe beruhigt.