Wolf mitten im Ort fast von Auto überfahren

Dieser Wolf hätte fast einen Autounfall ausgelöst – mitten in St. Georgen an der Gusen lief vor der Mittelschule ein junger Isegrim über die Straße - ein Autofahrer konnte erst im letzten Moment abbremsen. Kinder konnten den Vorfall mit dem Handy filmen. Erst am Vortag war in der Nähe ein Wolf gesichtet worden.