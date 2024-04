Tschetschenien: Zu schnelle Musik wird verboten

Russlands Nationalhymne ist zu langsam

Das Verbot bedeutet wohl, dass viele Songs in Musikstilen wie Pop und Techno in der russischen Teilrepublik künftig nicht mehr in staatlichen Institutionen und Radios gespielt werden dürfen. Die Regelung könnte auch für eine gewisse Verstimmung in Moskau sorgen. Denn: mit nur 76 BPM ist auch die russische Nationalhymne zu langsam …