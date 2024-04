Mexikaner sorgen bei Getzner für Aufwind

Durchaus zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen der Getzner Werkstoffe mit den Geschäftszahlen des Vorjahres. Für das stabile Wachstum von zwölf Prozent und den Umsatz von 168 Millionen Euro zeichnen vor allem die Kunden im Ausland verantwortlich. In vielen Ländern liegt der Fokus auf dem Ausbau und der Optimierung des Schienenverkehrs. „Internationale Projekte wie die Bahnstrecke Tren Maya in Mexiko beflügeln unser Wachstum und helfen uns über die schwächere Konjunktur in einigen Märkten hinweg“, erklärte Alexander Herovitsch, Chief Marketing and Sales Officer bei Getzner.