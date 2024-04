Ende einer Ära: Schuster hängt Leder an den Nagel

„Für den Beruf braucht man nicht nur Fachwissen, sondern auch die Liebe zum Material“, sagt Hermann Heinz Schuster. Er steht in seinem Geschäft in der Grazer Schmiedgasse, hinter ihm das Lager, vor ihm ein Korb mit großen Lederteilen und der altbekannte Geruch in der Luft. „Bis jetzt war ich noch nie länger als zehn Tage auf Urlaub“, erzählt der Inhaber des letzten Grazer Ledergeschäfts.