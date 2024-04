Mofa-Fahrer (15) prallte in Auto: Schwer verletzt

Der Jugendliche lenkte sein Moped am Sonntag kurz nach 16 Uhr über die Dörferstraße in Richtung Osten. Am Sozius saß sein 16-jähriger Begleiter. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Nuelweg geriet der 15-Jährige auf die Gehsteigkante, woraufhin er die Kontrolle über das Mofa verlor. In der Folge prallte er frontal in einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 43-jährigen Einheimischen gelenkt wurde.