Aufatmen bei Tirol: Nath greift im Finale an

Das lange Warten hat am Mittwoch ein Ende, dann geht’s gegen Hartberg (best of 7) um den AVL-Titel. Nach dem letzten Spiel der harten Halbfinalserie gegen Aich/Dob hatten die Tiroler 17 Tage Pause. Viel Zeit, um Verletzungen und Wehwehchen auszukurieren. Sie hat vor allem dem Genesungsprozess von Arthur Nath gutgetan. Der Brasilianer steht nach einem zweifachen Bänderriss im Sprunggelenk vor einem Comeback. Und das schneller als erwartet.