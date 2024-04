SOV: Zu Ostern ein Oratorium

Dieses Wochenende erklang „Paulus“ als Abokonzert Nr. 5 in Feldkirch und Bregenz, am kommenden Sonntag, 14. April, gastiert das SOV damit im Konzerthaus Wien. Eine große Ehre für unser Landesorchester! Klug eingefädelt wurde dies durch die Zusammenarbeit mit dem Chor der Wiener Singakademie und seinem langjährigen Leiter Heinz Ferlesch, der schon vor einigen Jahren in Bregenz am Kornmarkt bei Händels „Jephtha“ überzeugte.