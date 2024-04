60er-Feier endete mit Großeinsatz und Verletzten

Was ist da in Franking (OÖ) genau passiert? Derzeit läuft ein Großeinsatz in der 1000-Seelen-Gemeinde im Innviertel. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei sind alarmiert worden, nachdem ein Ausflugstraktor samt Anhänger umgestürzt war. Es sollen elf Personen am Anhänger gewesen sein.