Raub in Spielcasino: Gast überwältigt Messermann

Es ist kurz vor 22.30 Uhr, als ein mit Wollhaube und FFP2-Maske maskierter Mann das Spielcasino in Klagenfurt betritt. Mit einem Messer in der Hand spaziert er wortlos und seelenruhig in Richtung Tresen, bedroht den Angestellten mit der Stichwaffe und fordert Bargeld. Das Opfer greift aus Instinkt zu einem Mistkübel, schützt sich damit und schreit geistesgegenwärtig lautstark „Hilfe, Überfall“.