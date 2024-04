Krimi! KAC und Salzburg mit 0:0 ins Schlussdrittel

Vom „Rost“ nach neun spielfreien Tagen war in den ersten Minuten beim KAC wenig zu merken. Die Rotjacken drückten in den ersten Minuten aufs Tempo, stürmten immer wieder in Richtung Salzburger Tor – aber ohne Erfolg. In Minute neun wurde es dann erstmals brenzlig, aber Goalie Dahm entschärfte ein Solo von Salzburgs Bourke. Auf der anderen Seite scheiterte zweimal Herburger vor Goalie Tolvanen (10., 14.). Danach im ersten Powerplay hielt der Salzburg-Goalie auch einen Unterweger-Hammer. Und auch die Gäste durften kurz vor Drittelende in Überzahl ran, die Chance hatten aber erneut die Klagenfurter: Konter Bischofberger und Haudum, aber der traf nur die Kreuzeck-Latte.