Staatsbesuch in Kärnten: Präsidentin traf Kaiser

Anschließend ging es für die Politiker übrigens auf die Festakademie des Slowenischen Gymnasiums, wo das 25. Jubiläum der dreisprachigen Julius-Kugy-Klasse gefeiert wurde, in der auf deutsch, slowenisch und italienisch unterrichtet wird. „Eine solche Investition in Bildung ist eine Investition in den Frieden“, gratulierte der LH zum Geburtstag.