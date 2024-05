Wirtshauswahl 2024: Finalisten stehen fest!

Restaurant Reiter

Inmitten der karnischen und Gailtaler Alpen an der Grenze zu Italien bietet das Restaurant Reiter eine Vielfalt an traditionellen Gerichten. Seit 1991 betreibt Familie Mühlsteiger das Lokal in Kötschach-Mauthen, überzeugt mit herzlichem Service und köstlichen Menüs. Im Bezirk Hermagor erhielt das Wirtshaus die meisten Stimmen.